Karsdorp'tan Mourinho itirafı!

PSV Eindhoven forması giyen Rick Karsdorp, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.



Hollandalı sağ bek, Roma'da birlikte görev yaptığı Mourinho ile 2022'de (2022-2023 sezonu) yaşadığı anlaşmazlığı anlattı. Karsdorp, Mourinho'nun kendisine hain dediğini ancak özür dilemediğini söyledi.



"ASLA ÖZÜR DİLEMEDİ"



29 yaşındaki futbolcu, o dönem yaşadıklarıyla ilgili, "Lazio ile oynadığımız derbide sahadan çıktıktan sonra hemen montumu almaya gittim. Mourinho, bu durumdan çok rahatsız oldu. O zamanki sonuçlar çok kötüydü ve sanırım beni kullanarak herkese bir mesaj vermek istedi. (Mourinho, o dönem, "Diğer oyuncuların çabalarına ihanet etti. Üzüldüğüm şey, takım arkadaşlarına karşı profesyonel olmayan ve haksız tutumu. Bunu soyunma odasında da söyledim" demişti) Bana böyle söylediği için hiç özür dilemedi." dedi.



Hollandalı futbolcu, Mourinho'nun yaşanan olayın ardından kendisiyle yeniden iletişim kurmak istediğini söyledi ve, "Mourinho, öyle bir adam değil, benimle yeniden iletişim kurmak istedi ama direndim. Soyunma odasında bana birkaç kez hain dedi. Bunu soyunma odasında yapabilir ama basın önünde yapmamalıydı, bu benim için sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.



"ROMA'DAN AYRILMALIYDIM"



Karsdorp, "Mourinho hiç özür dilemedi. Medyaya gerçekten neler olduğunu söylemek istedim ama bunu yapmadım. Mourinho ile yaptığımız komik konuşmaların mesajları hala cep telefonumda duruyor. Bu yüzden yaptığı açıklama beni şaşırttı." sözlerini sarf etti.



"Mourinho çok ileri gitti." diyen Hollandalı futbolcu, "Bana herkesin önünde hain dediğinde Roma'dan ayrılmalıydım." diye konuştu.



MOURINHO'DAN AÇIKLAMA



Roma'da o dönem yaşanan bu olayın ardından kadro dışı kalan Karsdorp, daha sonra oyuncu sendikasından yardım istedi ve tekrar takıma alındı. Mourinho ise, bu olayın ardından açıklamasını geri çekti ve, "Çok ağır bir söz kullandım, hatalıydım." sözlerini sarf etti.



2024 yılına kadar Roma'da kalan Karsdorp, yaz transfer döneminde ise PSV Einhoven'ın yolunu tutmuştu.



