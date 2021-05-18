Karim Benzema, Fransa'ya geri döndü

Fransa Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı, Valbuena ile "seks kasedi şantajı" davasının ardından dışarıda bırakılan Karim Benzema 5,5 yıl sonra resmen geri döndü.Yıldız oyuncuyu tekrar kadroya alma nedeni sorulan Didier Deschamps, "Benzema ile konuştuk, bu görüşmeye ihtiyacımız vardı. Milli Takım patronu olarak, kişisel olaylarımın hep ötesine baktım. Benim sorumluluğum, benden büyüktür." ifadelerini kullandı.Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nda 81 maça çıktı ve 27 kez ağları sarstı.Lloris, Mandanda, MaignanPavard, Dubois, Zouma, Varane, Kimpembe, Lenglet, Lucas Hernandez, Digne, KoundeKante, Pogba, Rabiot, Tolisso, Sissoko, LemarComan, Benzema, Mbappe, Dembele, Griezmann, Giroud, Ben Yedder, Thuram