Karim Benzema, Fransa'ya geri döndü

Fransa Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda Karim Benzema da yer aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Karim Benzema, Fransa'ya geri döndü
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18 Mayıs 2021 21:31
Fransa Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı, Valbuena ile "seks kasedi şantajı" davasının ardından dışarıda bırakılan Karim Benzema 5,5 yıl sonra resmen geri döndü.

Yıldız oyuncuyu tekrar kadroya alma nedeni sorulan Didier Deschamps, "Benzema ile konuştuk, bu görüşmeye ihtiyacımız vardı. Milli Takım patronu olarak, kişisel olaylarımın hep ötesine baktım. Benim sorumluluğum, benden büyüktür." ifadelerini kullandı.

Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nda 81 maça çıktı ve 27 kez ağları sarstı.

FRANSA MİLLİ TAKIMI'NIN EURO 2020 KADROSU


Kaleciler: Lloris, Mandanda, Maignan

Defans: Pavard, Dubois, Zouma, Varane, Kimpembe, Lenglet, Lucas Hernandez, Digne, Kounde

Orta saha: Kante, Pogba, Rabiot, Tolisso, Sissoko, Lemar

Hücum: Coman, Benzema, Mbappe, Dembele, Griezmann, Giroud, Ben Yedder, Thuram




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