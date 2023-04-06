İspanya Kral Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, Barcelona ile El Clasico'da karşı karşıya geldi. Camp Nou'daki maçı Real Madrid 4-0'lık skorla kazandı.



Real Madrid Vinicius Junior'un 45+1. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Real Madrid üstünlüğü ile tamamlandı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında sahneye Karim Benzema çıktı. Fransız yıldız, önce 50. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Ardından 58. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Benzema, 81. dakikada ise maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.



Karim Benzema, bu maçtaki golleriyle El Clasico'da Cristiano Ronaldo ve Alfredo Di Stefano'nun ardından Madrid adına tüm zamanların en çok gol atan üçüncü oyuncusu oldu. Fransız golcü ayrıca, 1963'de Camp Nou'da hat-trick yapan Ferenc Puskas'ın ardından bu deplasmanda 3 gol atan ikinci Real Madrid oyuncusu oldu.



İlk maçı sahasında 1-0'lık skorla kaybeden Real Madrid, bu skorun ardından ezeli rakibinden rövanşı aldı.



Real Madrid, bu skorla İspanya Kral Kupası'nda finale yükseldi. Barcelona, turnuvaya veda etti.



Real Madrid'in finaldeki rakibi, Athletic Bilbao'yu saf dışı bırakan Osasuna olacak.





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