Hatay'daki depremzede çocuklara moral ve destek olmak amacıyla gerçekleştirilen Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası'nın İstanbul etabı tamamlandı.



Bağcılar Göztepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılış seremonisini İstanbul ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Burak Anlatıcı, Bağcılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlyas Karsavran, Basketbol Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Turgut Paşalı ve eski milli basketbolcu Furkan Aldemir gerçekleştirdi.



İstanbul'da 4 ilçeden toplam 12 takımın katıldığı turnuvada Fatih İstanbul Erkek Lisesi birinci, Eyüp Hisar Koleji ikinci ve Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi üçüncü oldu.



Furkan Aldemir, yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir organizasyonda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ve gençlerin bu tür spor aktivitelerinin içinde yer almasının ülkenin geleceği için bir hayli önem arz ettiğini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



Ayrıca gençlerle bir de gösteri maçı gerçekleştiren Aldemir, Hatay'daki final etabını da merakla takip edeceğini ve depremzede bölgesindeki gençlere destek sağlamak için elinden geleni yapacağını kaydetti.



Turnuvanın Hatay'daki final etabı, 27 Mart'ta gerçekleştirilecek.



