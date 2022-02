Karaman'dan, F.Bahçe ve G.Saray maçları için açıklama

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman "kısa yoldan Avrupa'ya gitmek olarak" tanımladığı Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını söyledi.



Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada oyuncularına güvendiğini ve takımın da bunu ligde 24. haftada oynadıkları Atakaş Hatayspor maçında gösterdiklerini belirtti.



Takımın Hatayspor maçında çok iyi şeyler yaptığını vurgulayan Karaman, "Kayserispor'un tüm oyuncuları çalışkan, iyi niyetli ve en önemlisi sürekli gelişim kaydetmek isteyen yapıya sahip. Ama bunu daha da yukarılara taşımamız gerekiyor." dedi.



Karaman, Türkiye Kupası'nda 8 Şubat'ta Fenerbahçe ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını ve tüm hazırlıkları buna göre yaptıklarını kaydetti.



"Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını düşünmeye başladık"



Zorlu bir periyottan geçeceklerinin altını çizen Karaman, şöyle devam etti:



"Hatay maçından 3 gün sonra Fenerbahçe ile kupa maçına çıkacağız, ondan da 3 gün sonra ligde Galatasaray'la oynayacağız. Bu periyodu en az zararla nasıl atlatabiliriz, bütün bunlar bir program dahilinde olmalı. Biz, Hatayspor karşısında 4-1 öne geçince hemen Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını düşünmeye başladık. Oyuncu değişikliklerini bu maçları düşünerek yaptık."



Hedef, kupada Fenerbahçe'yi elemek



Türkiye Kupası'nda zorlu bir rakiple mücadele edeceklerini belirten Karaman, Fenerbahçe'nin de kısa yoldan Avrupa'ya gitmenin peşinde olacağını aktardı.



Ligde sıralamanın nasıl oluşacağının bilinmediğine dikkati çeken Karaman, "Şu an bizim odak noktamız Türkiye Kupası. İddialıyız, sert bir maç olacağına inanıyorum. Rakibimiz çok deneyimli, çok güçlü bir ekip. Bu maçı almak istiyoruz. Ekip olarak rakipten daha çok çalışmamız ve maç günü de onlardan daha çok koşmamız gerekiyor. Minimum hatayla oynamalıyız. Kısa yoldan Avrupa'ya gitmek için Fenerbahçe'yi nasıl eleriz, onu düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.



"Başarı, futbol kültürünü artırıyor"



Karaman, 20 yıl önce de Kayserispor'u çalıştırdığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Daha önce buraya geldiğimde Kayserispor 11 puanla lig sonuncusuydu. Kulübün rahmetli başkanı bile takımın ligde kalacağına inanmıyordu. Biz 'bu takım ligde kalacak ve hatta Avrupa kupalarına gidecek' dedik. Takım ligde kaldı ve o günden sonra Kayseri'de futbol kültürü artmaya başladı. Biz takımı ligde tuttuk sonra Avrupa kupası oynandı, takım ligde kaldı yeni stat yapıldı. Takım ligde kalınca şehrin motivasyonu yükseliyor."



"Her sezon 15-20 transferle Avrupa'ya gidemezsiniz"



Karaman, bir takımın başarısının devam için alt yapısının iyi olması gerektiğini söyledi.



Başarının en önemli unsurlarından birinin de temkinli hareket etmek olduğunu vurgulayan Karaman, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ayağımızı yere basmamız lazım. Yani bu sene Avrupa'ya gittin, seneye düşmemek için mücadele ediyorsun, bunun olmaması gerekiyor. Bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Avrupa'ya gitmemiz için alt yapısından oyuncu üreten kulüp haline gelmek ve oturmuş bir sistem kurmak gerekiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Her sezon başında yapılan 15-20 transferle Avrupa'ya gidemezsiniz. Bir takımda futbol felsefesini oturtturursanız başarılı olursunuz. Çünkü bir takım 40 antrenmanla oturmaz. Daha çok zamana ihtiyacı vardır. Taraftarımızın sabırlı olması lazım. Ayağımızın yere basması lazım. Nerede olduğumuzu bilmemiz gerekiyor."





