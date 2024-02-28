Karagümrüklü Ryan Mendes'e 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Ryan Mendes'e 2 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Fatih Karagümrük'ün Corendon Alanyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle Mendes'e 2 maç men cezası uyguladığı bildirildi.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Fatih Karagümrük'ün Corendon Alanyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle Mendes'e 2 maç men cezası uyguladığı bildirildi.
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