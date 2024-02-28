Karagümrüklü Ryan Mendes'e 2 maç ceza

PFDK, Fatih Karagümrüklü futbolcu Ryan Mendes'e rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç ceza verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Karagümrüklü Ryan Mendes'e 2 maç ceza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2024 14:45
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Ryan Mendes'e 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Fatih Karagümrük'ün Corendon Alanyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle Mendes'e 2 maç men cezası uyguladığı bildirildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery