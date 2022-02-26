Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Karagümrük, 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi ekip 25. dakikada Trezeguet'nin golüyle öne geçerken, 39'da Fabio Borini skoru eşitledi. 41'de Ahmed Musa, Karagümrük'ü öne geçiren isim oldu.Alınan bu sonucun ardından Başakşehir 46 puanda kalırken, 4 haftalık galibiyet serisi son buldu. Fatih Karagümrük, 39 puana yükselerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Altay'ı konuk edecek.8. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Mor'un hatasında topu kapan Serdar Gürler, ceza sahasına hareketlenen Okaka'ya pasını attı. Okaka'nın sağ çaprazda yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.25. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Berkay, sol kanatta müsait durumda olan Pizzi'ye pasını gönderdi. Pizzi'nin arka direğe gönderdiği topa Trezeguet gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.39. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Fatih Karagümrük savunmasından atılan uzun topta Epureanu'nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak Bistrovic'in önünde kaldı. Bistrovic, bekletmeden ceza sahasına giren Borini'nin önüne pasını yolladı. Borini'nin gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-1.41. dakikada Karagümrük öne geçti. Bistrovic'in pasıyla sol kanattan hareketlenen Emre Mor topla buluştu. Epureanu'dan kurtulan Emre Mor'un altı pas içine gönderdiği topa Ahmed Musa ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-2.63. dakikada ev sahibi takım beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Berkay, uygun pozisyondaki Salih'e pasını attı. Salih, Karagümrük kalesini cepheden gören pozisyonda yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, kaleci Viviano köşeye giden topu kornere çeldi.70. dakikada Fatih Karagümrük'ün hızlı gelişen atağında Biglia soldan bindiren Borini'nin önüne topu gönderdi. Borini ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.Başakşehir Fatih TerimYasin Kol, Kemal Yılmaz, Murat AltanVolkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 77 Ömer Ali Şahiner), Tolga Ciğerci (Dk. 60 Salih Uçan), Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 60 Chadli), Pizzi (Dk. 46 Aleksic), Trezeguet (Dk. 77 Gulbrandsen), OkakaViviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Balkovec, Caner Erkin, Biglia, Toure (Dk. 65 Münir Levent Mercan), Emre Mor (Dk. 84 Salibur), Borini (Dk. 78 Jimmy Durmaz), Bistrovic, Ahmed Musa (Dk. 65 Karamoh)Dk. 25 Trezeguet (Medipol Başakşehir), Dk. 39 Borini, Dk. 41 Ahmed Musa (VavaCars Fatih Karagümrük)Dk. 54 Caner Erkin, Dk. 88 Münir Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 72 Salih Uçan, Dk. 80 Okaka (Medipol Başakşehir)