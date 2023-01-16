Karagümrük geçen sezonun gerisinde kaldı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısında hanesine 21 puan yazdıran Fatih Karagümrük'ün, maç başı puan ortalaması bir önceki sezonun ilk yarısına göre düştü.



Bir önceki 2021-2022 sezonunun ilk yarısında 19 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgiyle 27 puan toplayıp maç başına 1,42 puan ortalaması yakalayan kırmızı-siyahlılar, 26 gol atarken kalesinde ise 27 gol görmüştü.



Bu sezon Pirlo yönetiminde ilk devrede çıktığı 18 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, 21 puan kazandı ve maç başına 1,16 puan ortalaması yakaladı. Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon ilk yarı sonunda ligde 11. sırada yer alırken, bu sezon 10. sırada bulunuyor.



Maçlarında en çok gol atılan ekip Fatih Karagümrük oldu



19 haftada oynadığı 18 maçta rakip filelere 38 gol atan ve ligde Fenerbahçe'nin ardından (44) en fazla skor üreten takım olan Fatih Karagümrük, buna karşın kalesinde gördüğü 37 golle Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı durumunda.



Fatih Karagümrük'ün oynadığı 18 lig maçında 75 gol atılırken, kırmızı-siyahlı ekip bu sayıyla, ligde maçlarında en çok gol atılan takım oldu.



En çok süre alan isim Dresevic



Fatih Karagümrük'te bu sezon en çok forma giyen futbolcu Ibrahim Dresevic oldu. Ligin ilk haftasında oynanan Alanyaspor mücadelesinde forma giymeyen Kosovalı futbolcu, ardından 17 lig maçının hepsinde 90 dakika forma giydi ve 1530 dakika sahada kaldı. Dresevic'i 17 lig maçında 1423 dakika sahada kalan Ozdoev takip etti.



En çok gol atanlar Borini ve Diagne



Sezonun ilk yarısında 38 gol atan Fatih Karagümrük'te bu gollerin 20'si 2 oyuncudan geldi. İtalyan oyuncu Fabio Borini, forma giydiği 17 lig maçında 10 gol atarken takımın bir diğer golcü oyuncusu Mbaye Diagne de takım arkadaşıyla benzer bir performans gösterip 17 maçta 10 gol kaydetti.



Her iki oyuncu da attıkları gollerin yanı sıra verdikleri gol paslarıyla da takıma katkı sağladı.



En çok kartı Ozdoev gördü



Fatih Karagümrük, geride kalan 19 haftada 43 sarı kart, 3 de kırmızı kart görürken, takımda en çok kart gören isim 6 sarı kartla Ozdoev oldu. Bu futbolcuyu 5 sarı kartla Fabio Borini takip etti.



Başakşehir deplasmanında çift sarı karttan kırmızı kart gören Shukurov, Galatasaray maçında direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Adnan Uğur ve Trabzonspor mücadelesinde 2. sarı karttan kırmızı kart gören Colley, bu sezon kırmızı-siyahlı ekipte oyundan atılan 3 futbolcu oldu.



Fatih Karagümrük ikinci yarılarda daha çok gol attı



İstanbul ekibi bu sezonun ilk yarısında oynadığı karşılaşmalarda 38 gol atarken bu gollerin 20'sini ikinci yarılarda kaydetti.



Kırmızı-siyahlı takımın en çok gol bulduğu zaman dilimi ise 1 ile 15. dakikalar arasında. Bu dakikalarda 8 gol atan Fatih Karagümrük, 16 ile 30. dakikalar arasında 4 gol, 31 ile 45. dakikalar arasında 6 gol atmayı başardı.



Fatih Karagümrük maçların ikinci yarılarında ise birbirine yakın istatistik ortaya koydu. 46 ile 60. dakikalar arasında 7 gol, 61 ile 75. dakikalar arasında 6 gol bulan Pirlo'nun ekibi, 76 ile 90. dakikalarda da 7 gol atmayı başardı.



Kırmızı-siyahlılar en çok golü 61 ile 75. dakikalar arasında yedi



En çok golü maçların ikinci yarılarında atan Fatih Karagümrük, aynı şekilde en çok golü karşılaşmaların ikinci yarılarında kalesinde gördü. Yediği 37 golün 16'sını maçların ilk yarısında yiyen kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarılarda ise meşin yuvarlağı 21 kez ağlarından çıkardı.



Andrea Pirlo'nun takımı, bu sezon en çok golü 61 ile 75. dakikalar arasında yedi. Fatih Karagümrük, bu periyotta kalesinde 10 gol gördü.



Maçların ilk 15 dakikalık bölümünde filelerinden meşin yuvarlağı 4 kez çıkaran kırmızı-siyahlı ekip, 16 ile 30. dakikalar arasında 7 gol, 31 ile 45. dakikalar arasında 5 gol yedi.



46 ile 60. dakikalarda rakiplerinin 4 kez sevinmesine izin veren Fatih Karagümrük, 61 ile 75. dakikalarda 10 gol yerken, karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümünde ise 7 kez rakiplerine geçit verdi.





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