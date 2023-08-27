Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat'ı kadrosuna katmak istiyor.
İstanbul kulübü transfer girişimlerine başlarken, teknik direktör Nenad Bjelica'nın kararı bekleniyor.
Hırvat hocanın, orta sahaya transfer gelmeden Doğucan'ı bırakmak istemediği öğrenildi.
Karadeniz ekibi, geçtiğimiz hafta 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Karagümrük'ten stoper Baniya'yı renklerine bağlamıştı.
İstanbul kulübü transfer girişimlerine başlarken, teknik direktör Nenad Bjelica'nın kararı bekleniyor.
Hırvat hocanın, orta sahaya transfer gelmeden Doğucan'ı bırakmak istemediği öğrenildi.
Karadeniz ekibi, geçtiğimiz hafta 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Karagümrük'ten stoper Baniya'yı renklerine bağlamıştı.