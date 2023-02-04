Karafırtınalar: 'Keşke olmasaydı, üzgünüz'

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Pendikspor'a 3-1 yenilen Dyorex Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, karşılaşmada skoru eşitlemek için hücuma çıktıkları dakikalarda kalelerinde 3. golü gördüklerini belirterek, sonuçtan dolayı üzgün olduklarını söyledi.



Sait Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.



Karşılaşmanın ilk devresinde maç 1-1 berabereyken, bir toplarının direkten döndüğünü hatırlatan Karafırtınalar, "Bazen futbolda bireysel hatalara bir şey yapamıyorsunuz. Sonlara doğru gelirken stoperin yaptığı hatadan sonra maç 2-1 oldu. Bireysel hatalara çare bulamıyoruz. Oyun 2-1'e geldikten sonra 2-2'yi de yakalayabilirdik. Biraz daha santrfora çıktık. İster istemez 3'ncü golü de kalemizde gördük. Keşke olmasaydı, üzgünüz. Buraya gelen taraftarlarımızı üzdük." dedi.



Takımının, bunun altından kalkabileceğini belirten Karafırtınalar, "İlk yarı yakaladığımız puanları tekrar toparlayabiliriz. Bundan sonra oynayacağımız maçlar da kolay değil." diye konuştu.





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