Karabük Üniversitesi Dünya Kupası Turnuvası başladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun (BESYO) bu yıl futbol branşında dördüncüsünü düzenlediği KBÜ Dünya Kupası Turnuvası başladı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BESYO'nun uluslararası öğrencileri sporun ışığında, sevgi ve kardeşlik duygusuyla kaynaştırmak amacıyla düzenlediği organizasyon, Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nda Türkiye ile Türkmenistan arasında oynanan maçla start aldı.



Toplam 21 ülke takımının katılım sağladığı etkinliğin açılışına, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar katıldı.



Üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan futbol takımları, turnuvanın başlamasıyla sahada kıyasıya mücadele etti.



Sahadaki mücadelenin yanı sıra, tribünde ülkelerini destekleyen öğrenciler de renkli görüntüler oluşturdu.





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