"Kar Ragbi Şampiyonası" sona erdi

Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Kar Ragbi Şampiyonası" sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Kar Ragbi Şampiyonası' sona erdi
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25 Şubat 2024 23:25
Türkiye'de ilk defa Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Kar Ragbi Şampiyonası" tamamlandı.

Dün başlayan "Kar Ragbi Şampiyonası" bugün oynanan müsabakalarla sona erdi.

Erkekler finalde Kadıköy ve Eskişehir Aqua Ragbi SK takımları karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Eskişehir Aqua Ragbi SK şampiyon oldu.

Kadınlar finalde ise, Selçuk Kartallar, Hacettepe Ragbi SK mücadele etti. Maçı kazanan Selçuk Kartallar takımı şampiyon oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, AA muhabirine, federasyon olarak 4 ana branş 2 alt branş olarak ülkede sporun gelişmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Kar üzerinde Ragbi'nin ilk defa yapıldığını belirten Şahin, "İnşallah gelecek yıllarda biz bunu ritüel haline getirip bütün kayak merkezlerimizde bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yıl Paris'te Ragbi topunun 200. yaş günü kutlandı. Biz de 15 yıldır aktivitelere katılıyoruz, faaliyetlere katılıyoruz." diye konuştu.

Sporculardan Kübra İleri ise, Ragbi'yi 4 yıldır yaptığını ve çok eğlendiğini belirtti.

Musa Kayan da etkinliğin çok keyifli olduğunu belirterek, "Bu oyunu kardeşlik duygusu barındırmadan oynayamazsın. Çünkü adeta saha içinde bir savaş veriyorsun." dedi.

Ödül törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Osman Zabun ve Mehmet Uğur Gökgöz katıldı

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