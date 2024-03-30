Kamp Galatasaray'a yaradı; ilaç oldu

Türk Milli Takımı'nın Avusturya ve Macaristan'la oynadığı hazırlık maçları nedeniyle liglere verilen ara, Galatasaray'da tüm takımın kalan 8 haftaya yeniden konsantre olmasını sağladı.
4 günlüğüne Antalya'nın Belek bölgesine giderek kamp çalışması yapan Sarı-Kırmızılı ekipte, başta Abdülkerim, Sanchez ve Aurier olmak üzere tüm sakatlıklar geride kaldı.
Hatay'a tam kadro
Cim Bom, 2 Nisan'da iç sahada oynanacak Hatayspor karşılaşmasına tam kadro hazırlanacak. Şu ana kadar sadece Milli oyunculardan yoksun çalışan Aslan'da, son kritik virajda eksik oyuncu kalmaması teknik heyeti de rahatlattı.
Zaha da kendine geldi
Sadece eksiklerin dönmesiyle değil, takım içindeki arkadaşlık ruhunun en üst seviyeye gelmesiyle de Galatasaray'da ortaya son derece pozitif bir görüntü çıktı. Antalya kampı sırasında tüm oyuncular şakalaştı, iyi vakit geçirdi ve idmanlarda da birbirlerine destek olarak daha verimli bir çalışma programı uyguladılar. Başta Zaha olmak üzere çoğunlukla mutsuz görünen bazı oyuncuların takımın en istekli isimleri haline gelmeleri de teknik patron Okan Buruk'un yüzünü güldüren bir diğer detay oldu.
Gençleri de kazandılar
Bu kamp döneminde Buruk'un isteğiyle altyapıdan birçok genç oyuncu da A takımla birlikte çalışma fırsatı buldu. Gençler böylece önemli bir tecrübe elde etmiş oldular. Takımın tecrübeli yıldızları da genç oyunculara her fırsatta yardımcı olarak, tam anlamıyla bir aile ortamı yarattılar. Okan hoca, kritik virajda tüm oyuncularından göreve hazır olmalarını istiyor ve kalan maçlarda en formda, en istekli öğrencilerini sahaya sürmenin planlarını yapıyor.
4 günlüğüne Antalya'nın Belek bölgesine giderek kamp çalışması yapan Sarı-Kırmızılı ekipte, başta Abdülkerim, Sanchez ve Aurier olmak üzere tüm sakatlıklar geride kaldı.
Hatay'a tam kadro
Cim Bom, 2 Nisan'da iç sahada oynanacak Hatayspor karşılaşmasına tam kadro hazırlanacak. Şu ana kadar sadece Milli oyunculardan yoksun çalışan Aslan'da, son kritik virajda eksik oyuncu kalmaması teknik heyeti de rahatlattı.
Zaha da kendine geldi
Sadece eksiklerin dönmesiyle değil, takım içindeki arkadaşlık ruhunun en üst seviyeye gelmesiyle de Galatasaray'da ortaya son derece pozitif bir görüntü çıktı. Antalya kampı sırasında tüm oyuncular şakalaştı, iyi vakit geçirdi ve idmanlarda da birbirlerine destek olarak daha verimli bir çalışma programı uyguladılar. Başta Zaha olmak üzere çoğunlukla mutsuz görünen bazı oyuncuların takımın en istekli isimleri haline gelmeleri de teknik patron Okan Buruk'un yüzünü güldüren bir diğer detay oldu.
Gençleri de kazandılar
Bu kamp döneminde Buruk'un isteğiyle altyapıdan birçok genç oyuncu da A takımla birlikte çalışma fırsatı buldu. Gençler böylece önemli bir tecrübe elde etmiş oldular. Takımın tecrübeli yıldızları da genç oyunculara her fırsatta yardımcı olarak, tam anlamıyla bir aile ortamı yarattılar. Okan hoca, kritik virajda tüm oyuncularından göreve hazır olmalarını istiyor ve kalan maçlarda en formda, en istekli öğrencilerini sahaya sürmenin planlarını yapıyor.