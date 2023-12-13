Kamil Grabara: ''Galatasaray'a izin vermedik''

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kamil Grabara: ''Galatasaray'a izin vermedik''
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13 Aralık 2023 02:08
Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, 1-0 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kamil Grabara, "Takım olarak olağanüstü çalıştık. Çok sıkı ve iyi bir savunma yaptık. Galatasaray'ın pozisyon yaratmasına pek izin vermedik.'' dedi.

Grabara sözlerini, ''İkinci golü atamamız üzücü oldu. Ancak ikinci golü atamadığınız pes etmemelisiniz. Biz de bunu yaptık." şeklinde noktaladı.

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