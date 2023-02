Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da eğitim öğretime 2 hafta ara verildi

Bakan Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin Malatya Valiliğinde oluşturulan Kriz Masasında son bilgileri aldı.



Toplantıya ara vererek AA muhabirine, depremle ilgili son gelişmeleri aktaran Bakan Özer, tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunduğunu söyledi.



Bakan Özer, 10 ildeki okulların durumuna ilişkin değerlendirme yaptıklarını belirterek şu bilgileri aktardı:



"6 Şubat itibarıyla 2. dönem başlamıştı. Allah'a şükür şu ana kadar okullarımızdan hiçbir olumsuz haber almadık. Herhangi bir pansiyonda kalan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle ilgili yaralanma veya ölüm hadisesi gerçekleşmedi, bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Sadece Şanlıurfa ve Osmaniye'de birer köy okulumuz yıkıldı. Bir de Adana'da Pozantı'da bir pansiyonumuz ağır hasar aldı. Diğer tüm okullarımızda, pansiyonlarımızda herhangi bir sorun yok. Hızlı bir şekilde süreçleri arkadaşlarımızla koordine ederek olumlu şekilde çözmeye çalışıyoruz."



Özellikle az hasarlı olan okulların hızlı şekilde onarımlarının gerçekleştirilmesi için Bakanlığın tüm ekipleriyle sahaya indiğini kaydeden Özer, "Tüm illerimizin bu acil ihtiyaçlarını gidermek üzere 10 ilimizin her birine 10 milyon olmak üzere 100 milyonluk bütçeyi de illerimize gönderdik. Yine bakanlığımızın tüm genel müdürleri, bakan yardımcılarımız diğer illerimizdeki müdürlerle sahada arkadaşlarımıza yardım etmek için aktif olarak çalışıyorlar." dedi.



Bakan Özer, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına da büyük önem verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Tüm öğretmenlerimiz, uygulama otellerimiz, kapalı spor salonlarımız vatandaşlarımızın hizmetinde. 10 ilimizin tamamında hizmete açıldı. Özellikle uygulama otellerimizde ve öğretmen evlerimizde sıcak yemekler yapılarak vatandaşlarımıza iletiliyor. Yine İçişleri Bakanlığımızla birlikte organize etmiş olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma birimleri de 81 ilde olan arama kurtarma birimleri de bu 10 ilimize hareket ettiler. Yine hem bakanlığımızın hem bölgedeki psikolojik destekle ilgili psikososyal rehberlik hizmeti verecek tüm ekiplerimiz de vatandaşlarımızın yardımına koştu. Kısaca tüm okullarımızda şu an itibarıyla herhangi bir problem yok. İnşallah hızlı bir şekilde yaralarımızı sararak özellikle az hasarlı okullarımızı hızlı şekilde onararak tekrar eğitim öğretim hizmetine devam ettireceğiz. Yine bu illerdeki öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve idari personelle ilgili diğer illerde merakta olan akrabaları için MEBİM acil çağrı merkezi 444 0 632 numaralı kriz masası da tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı."



Eğitim öğretime ara verildi



Bölgedeki okullarda eğitim öğretime ilişkin vali ve il müdürleri ile görüşme yaptıklarını da vurgulayan Bakan Özer, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Yine geriye kalan Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz. Gelişme durumuna göre, süreç içinde değerlendirmemizi yapacağız, uzatıp uzatmayacağımıza karar vereceğiz." diye konuştu.



Özer, okullarda anormal bir durum bulunmadığına, bakanlık olarak hızlı şekilde okulları eğitime hazırlamak için çalıştıklarına dikkati çekerek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada hem bütçe hem insan kaynağı olarak da her türlü destek vermek için arkadaşlarımız seferber oldular. Bu büyük bir acı, seferberlik zamanı. İnşallah hızlı zamanda devletimiz de tüm imkanları kullanarak hızlı bir şekilde bu yaraları saracağız. Yaralılarımızı enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ