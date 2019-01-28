  •  
    Galatasaray için bugün gelecekti, İPTAL oldu!..
  •  
    'G.Saray onunla anlaştı, son tarih, saat, rakam'
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...
  •  
    Fatih Terim, yönetime
    tam 4 forvet ismi verdi!

Kagawa, transferini açıkladı: "Oraya gitmeden olmaz!"

Borussia Dortmund'da istediği forma şansını bulamayan Kagawa, transfer olmak istediği ülkeyi açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kagawa, transferini açıkladı: 'Oraya gitmeden olmaz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2019 15:51
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un yıldızı Shinji Kagawa, transfer olmak istediği ülkeyi açıklarken, "Orada oynamadan emekli olamam" dedi.

Marca'da çıkan haberele göre, 29 yaşındaki Japon futbolcunun kulüp değiştirmek istediği ve yeni bir takımda yeni maceralara atılmak istediği belirtildi.

Öte yandan haberin detaylarında aktarılanlara göre Kagawa, yaptığı açıklamada, "Kulüp değiştirmek, kendimi farklı bir platformda göstermek, yeni bir meydan okuma yapmak benim için önemli. Yeni bir ülkeye gitmekten korkmuyorum. Şimdiden Almanya ve İngiltere'de oynadım, şimdi ise İspanya'yı düşünüyorum." dedi.

"İSPANYA'YA GİTMEDEN OLMAZ!"

Konuşmasının sonunda kariyerinde bir İspanyol takımının formasını giymenin kendisi için önemli bir sınav olabileceğini aktaran Kagawa, "İspanya, kariyerim için önemli bir sınav olurdu, oraya gitmeden emekli olamam." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Shinji Kagawa, kariyeri boyunca FC Miyagi Jgd., Cerezo Osaka, Bor. Dortmund ve Manchester United formaları giydi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için