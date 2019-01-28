"İSPANYA'YA GİTMEDEN OLMAZ!"

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un yıldızı Shinji Kagawa, transfer olmak istediği ülkeyi açıklarken,dedi.Marca'da çıkan haberele göre, 29 yaşındaki Japon futbolcunun kulüp değiştirmek istediği ve yeni bir takımda yeni maceralara atılmak istediği belirtildi.Öte yandan haberin detaylarında aktarılanlara göre Kagawa, yaptığı açıklamada,dedi.Konuşmasının sonunda kariyerinde bir İspanyol takımının formasını giymenin kendisi için önemli bir sınav olabileceğini aktaran Kagawa,diyerek konuşmasını sonlandırdı.Shinji Kagawa, kariyeri boyunca FC Miyagi Jgd., Cerezo Osaka, Bor. Dortmund ve Manchester United formaları giydi.