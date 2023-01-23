Kadınlar Futbol Ligi'nde zirve el değiştirmedi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta geride kaldı.
Ligde yapılan maçların ardından A Grubu'nda ALG Spor, B Grubu'nda ise Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET liderliklerini korudu.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında yapılan maçlarda oluşan skorlar ve puan durumları şöyle:
A Grubu
Hakkarigücü-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2
Altay-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-3 (Altay maçlara çıkmıyor)
Fatih Vatanspor-Beşiktaş Vodafone: 1-0
Dudullu-Onvo Hatayspor: 1-4
Not: Altay'ın 3 puanı silinmiştir.
B Grubu
Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor: 2-1
Ataşehir Belediyespor-Galatasaray Petrol Ofisi: 0-9
Bitexen 1207 Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-1
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2
Konak Belediyespor-Kireçburnu: 12-0
Ligde yapılan maçların ardından A Grubu'nda ALG Spor, B Grubu'nda ise Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET liderliklerini korudu.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında yapılan maçlarda oluşan skorlar ve puan durumları şöyle:
A Grubu
Hakkarigücü-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2
Altay-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-3 (Altay maçlara çıkmıyor)
Fatih Vatanspor-Beşiktaş Vodafone: 1-0
Dudullu-Onvo Hatayspor: 1-4
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. ALG SPOR
|11
|8
|2
|1
|36
|10
|26
|26
|2. ONVO HATAYSPOR
|12
|7
|2
|3
|23
|15
|8
|23
|3. BEŞİKTAŞ VODAFONE
|12
|5
|5
|2
|28
|13
|15
|20
|4. FATİH VATANSPOR
|11
|6
|2
|3
|17
|14
|3
|20
|5. WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK
|11
|5
|3
|3
|25
|9
|16
|18
|6. HAKKARİGÜCÜ
|12
|3
|7
|2
|12
|9
|3
|16
|7. KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|11
|4
|1
|6
|12
|17
|-5
|13
|8. DUDULLU
|11
|1
|2
|8
|7
|26
|-19
|5
|9. ALTAY
|11
|0
|0
|11
|2
|49
|-47
|-3
B Grubu
Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor: 2-1
Ataşehir Belediyespor-Galatasaray Petrol Ofisi: 0-9
Bitexen 1207 Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-1
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2
Konak Belediyespor-Kireçburnu: 12-0
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|13
|12
|1
|0
|48
|5
|43
|37
|2. GALATASARAY PETROL OFİSİ
|13
|12
|0
|1
|55
|7
|48
|36
|3. FENERBAHÇE PETROL OFİSİ
|13
|8
|2
|3
|38
|9
|29
|26
|4. AMED SPORTİF FAALİYETLER
|12
|5
|4
|3
|21
|12
|9
|19
|5. BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR
|13
|4
|3
|6
|15
|23
|-8
|15
|6. KONAK BELEDİYESPOR
|13
|4
|2
|7
|26
|29
|-3
|14
|7. ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|13
|4
|2
|7
|30
|43
|-13
|14
|8. BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR
|13
|4
|1
|8
|20
|24
|-4
|13
|9. TRABZONSPOR
|13
|3
|1
|9
|12
|23
|-11
|10
|10. KİREÇBURNU
|12
|0
|0
|12
|8
|98
|-90
|0
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