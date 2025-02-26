Kadınlar EuroCup'ta Beşiktaş, tur için sahaya çıkacak

Basketbolda FIBA Kadınlar EuroCup çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş, perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımı ile karşılaşacak.
Palacium Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlılar, çeyrek final ilk maçında ağırladığı Fransız ekibine 91-72 mağlup olmuştu.
Beşiktaş, tur atlaması durumunda yarı finalde Macaristan'ın Sopron Basket ya da Fransa'nın BLMA takımıyla karşılaşacak.
Palacium Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlılar, çeyrek final ilk maçında ağırladığı Fransız ekibine 91-72 mağlup olmuştu.
Beşiktaş, tur atlaması durumunda yarı finalde Macaristan'ın Sopron Basket ya da Fransa'nın BLMA takımıyla karşılaşacak.
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