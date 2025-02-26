Kadınlar EuroCup'ta Beşiktaş, tur için sahaya çıkacak

Beşiktaş, FIBA Kadınlar EuroCup'ta yarı final için sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar, çeyrek final rövanş maçında perşembe günü Fransa'nın Villeneuve d'Ascq ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Kadınlar EuroCup'ta Beşiktaş, tur için sahaya çıkacak
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26 Şubat 2025 13:12
Son güncelleme 26 Şubat 2025 13:14
Basketbolda FIBA Kadınlar EuroCup çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş, perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımı ile karşılaşacak.

Palacium Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlılar, çeyrek final ilk maçında ağırladığı Fransız ekibine 91-72 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, tur atlaması durumunda yarı finalde Macaristan'ın Sopron Basket ya da Fransa'nın BLMA takımıyla karşılaşacak.

 


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