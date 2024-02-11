Kadınlar derbisinde Galatasaray 7 dakikada geri döndü!

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında Beşiktaş United Payment ile karşılaştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı. Beşiktaş, maçın 78. dakikasında Halilaj'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 82. dakikadada Benan Altıntaş ile eşitliği yakaladı. Sarı kırmızılı takım 89. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 49 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise 32 puanda kaldı. Beşiktaş ligin bir sonraki haftasında Gaziantep Asya ile oynayacak. Galatasaray ise Amed deplasmanına gidecek.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı. Beşiktaş, maçın 78. dakikasında Halilaj'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 82. dakikadada Benan Altıntaş ile eşitliği yakaladı. Sarı kırmızılı takım 89. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 49 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise 32 puanda kaldı. Beşiktaş ligin bir sonraki haftasında Gaziantep Asya ile oynayacak. Galatasaray ise Amed deplasmanına gidecek.