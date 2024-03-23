Kadın Milli Takımı, Dünya Curling Şampiyonası'nda 10. sırayı aldı

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Milli Takımı, grupları 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle bitirerek turnuvada 10. bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın Milli Takımı, Dünya Curling Şampiyonası'nda 10. sırayı aldı
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23 Mart 2024 15:37
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na katılan Türkiye Milli Takımı, grup aşamasını 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle bitirerek turnuvada 10. oldu.

Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan milli takım, Kanada'nın Sidney kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele etti.

Şampiyonanın grup aşamasında Japonya'yı 6-4, Estonya'yı 8-6, Yeni Zelanda'yı da 9-6 mağlup eden Türkiye, ABD'ye 8-4, Danimarka'ya 10-4, İsviçre'ye 8-7, Norveç'e 11-5, İsveç'e 9-6, Güney Kore'ye 10-3, Kanada'ya 9-5, İskoçya'ya 6-5 ve İtalya'ya 7-6 yenildi.

Ay-yıldızlılar böylece ilk 2'nin doğrudan yarı finale, sonraki 4 ekibin ise play-off turuna yükseldiği 13 takımlı grupta 10. sırayı alarak elendi.

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