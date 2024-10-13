Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş United Payment, Trabzonspor'u konuk etti.



Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanan maçı Siyah-Beyazlılar 1-0 kazandı.



Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü karşılaşmanın 82. dakikasında Elif Keskin kaydetti.



BEŞİKTAŞ SERİYE BAĞLADI



Bu sonuçla birlite üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 10'a yükseltirken Trabzonspor ise 9 puanda kaldı.



Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. Haftasında Bornova Hitab Spor ile deplasmanda, Trabzonspor ise Fatih Vatan Spor ile sahasında karşılaşacak.







