Kadın futbolunda Beşiktaş, Trabzonspor'u tek golle geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş United Payment, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kadın futbolunda Beşiktaş, Trabzonspor'u tek golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2024 16:16
Son güncelleme 13 Ekim 2024 16:18
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş United Payment, Trabzonspor'u konuk etti. 

Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanan maçı Siyah-Beyazlılar 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü karşılaşmanın 82. dakikasında Elif Keskin kaydetti.

BEŞİKTAŞ SERİYE BAĞLADI

Bu sonuçla birlite üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 10'a yükseltirken Trabzonspor ise 9 puanda kaldı.

Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. Haftasında Bornova Hitab Spor ile deplasmanda, Trabzonspor ise Fatih Vatan Spor ile sahasında karşılaşacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery