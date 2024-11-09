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Kadın futbolda dev derbi: Beşiktaş - Galatasaray

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş United Payment ile Galatasaray Petrol Ofisi, derbide karşılaşacak.

Haber; AA
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Kadın futbolda dev derbi: Beşiktaş - Galatasaray
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09 Kasım 2024 10:10
Son güncelleme 09 Kasım 2024 10:22
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş United Payment ile Galatasaray Petrol Ofisi, derbide karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Sercan Yılmaz yönetecek. Mücadele TV 8,5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş United Payment ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.

Ligde çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanan, 1 yenilgi alan Galatasaray Petrol Ofisi ise hanesine 12 puan yazdırdı.



 
 
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