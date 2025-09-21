Kadın Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET, sezona hazır

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kulübünün başkanı Yalçın Demirkol, bu sezon da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.Yalçın Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan elendikleri için üzgün olduklarını, lige odaklanacaklarını belirtti.Takımlarının hem UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri hem de daha sonra oynadıkları Avrupa Kupası'nda elinden geleni yaptığını anlatan Demirkol,değerlendirmesinde bulundu.Yalçın Demirkol, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin kalitesinin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, transfer ve kadro çalışmalarını ona göre yaptıklarını söyledi.Ligde bu yıl iyi takımların mücadele edeceğini aktaran Demirkol, şunları kaydetti:ABB FOMGET, geçen sezon oynadığı 26 maçta 23 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 70 puanla lig şampiyonu olmuştu.Başkent ekibi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.