Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu fikstürü çekildi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekim töreni, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Törene, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mevlüt Aktan, Ural Aküzüm, Murat Şahin, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Baş Hukuk Müşaviri, İdari İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kıraç, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, TFF Kadın Futbolu Direktörü Sami Oray Baykal ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinin başkanları ile temsilcileri katıldı.

Ligde 16 takımın katılımıyla çift devreli lig usulüne göre 30 haftada oynanacak yeni sezon, 21 Eylül'deki ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk yarının 29 Aralık'ta tamamlanacağı ligde ikinci devre, 24 Ocak 2025'te başlayacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde son hafta karşılaşmaları ise 24 Mayıs 2025'te oynanacak. Sezon sonunda ligi şampiyon tamamlayan takım, önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde temsil etme hakkını elde edecek.

Fikstür çekimi öncesi bir konuşan Ural Aküzüm, spor endüstrisinin büyüklüğüne dikkati çekerek, "Saha içinde olduğu kadar, saha dışında da gelişen ve yenilenen spor endüstrisindeki bu dönüşüme ülkemiz hızlı bir şekilde ayak uydurdu. Kadın futbolumuz da en çok gelişen branşlardan biri oldu. Yönetim olarak göreve geldiğimizden bu yana tabandan tavana kadar yaptığımız istikrarlı yatırımlar, elde edilen başarılar ve kadın futbol liglerimizin çok daha cazip hale gelmesiyle daha önce 'Kadın futbol mu oynar?' ön yargısını tamamen bir kenara bıraktırdı. Kadın futbolu, toplumdaki cinsiyet temelli ayrımcılığın ve eşitsizliğin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki gelişimi önemsediklerini aktaran Aküzüm, "Göreve geldiğimizde öncelikli hedeflerimizden biri de Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayıp Türkiye'nin dünyadaki vitrinlerinden biri yapmaktı. Başta büyük takımlarımızın destek vermesi ve sponsorlukların artmasıyla kadın futbolunda büyük mesafeler kat ettik. Turkcell Kadın Süper Ligi daha rekabetçi ve mücadeleci bir yapıya kavuştu. Ligdeki heyecan, şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürüyor. İnşallah aynı heyecana, yeni hikayelere tanık olacağız." şeklinde konuştu.

İLK HAFTA MAÇLARI

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Beylerbeyi-Beşiktaş

Çekmeköy Bilgidoğa-Fatih Vatan Spor

Galatasaray-1207 Antalyaspor

Yüksekova-Amed Sportif Faaliyetler

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET-Trabzonspor

Prolift Giresun Sanayispor-Bornova Hitab Spor

Ünye Kadın-Hakkarigücü

ALG Spor-Fenerbahçe Arsavev