Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi

ın Boks Milli Takımı, mart ayında Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak için Kastamonu'da kampa girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2025 14:51

Kadın Boks Milli Takımı, Sırbistan'da mart ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi. 

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına başlayan milli takımda 36 sporcu ile 4 antrenör bulunuyor.

Milli takım antrenörü İshak Tiryaki, AA muhabirine, Dünya Şampiyonası ikinci etap kampı için 15 Şubat'ta Karadağ'a gideceklerini söyledi.

Stranca Boks Turnuvası ile Dünya Şampiyonası'na farklı iki takımın katılacağı bilgisini veren Tiryaki, "2028 Olimpiyat kadrosunu oluşturmak için alttan gelen genç sporcularımızla hem burada hem turnuvalarda sürekli maç yaparak beraber oluyoruz. 2028'in altyapısını yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Tiryaki, Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluk hedeflediklerini sözlerine ekledi. 

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery