Kadın Boks Milli Takımı, Sırbistan'da mart ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.
Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına başlayan milli takımda 36 sporcu ile 4 antrenör bulunuyor.
Milli takım antrenörü İshak Tiryaki, AA muhabirine, Dünya Şampiyonası ikinci etap kampı için 15 Şubat'ta Karadağ'a gideceklerini söyledi.
Stranca Boks Turnuvası ile Dünya Şampiyonası'na farklı iki takımın katılacağı bilgisini veren Tiryaki, "2028 Olimpiyat kadrosunu oluşturmak için alttan gelen genç sporcularımızla hem burada hem turnuvalarda sürekli maç yaparak beraber oluyoruz. 2028'in altyapısını yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Tiryaki, Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluk hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi
ın Boks Milli Takımı, mart ayında Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak için Kastamonu'da kampa girdi.
Kadın Boks Milli Takımı, Sırbistan'da mart ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.
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