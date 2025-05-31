31 Mayıs
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1-0DA
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Alanyaspor-Sivasspor
19:00
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
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Ranheim-Aalesund
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31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
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31 Mayıs
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1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
22:00
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00:30
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1-0DA
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
0-0DA
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
1-2DA
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
0-046'
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

Kadıköy'de tribünler boş, tepkiler dolu!

Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında sezonun son maçında tribünler büyük oranda boş kaldı.

calendar 31 Mayıs 2025 16:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadıköy'de tribünler boş, tepkiler dolu!
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Fenerbahçe'de sezonun son maçında tribünler boş kaldı.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ YÖNETİM İSTİA YÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ

Karşılaşmadan önce yönetim aleyhine istifa yürüyüşü gerçekleştirilirken, taraftarlar müsabakaya ilgi göstermedi.

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