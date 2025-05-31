Kadıköy'de tribünler boş, tepkiler dolu!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Fenerbahçe'de sezonun son maçında tribünler boş kaldı.
KARŞILAŞMA ÖNCESİ YÖNETİM İSTİA YÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ
Karşılaşmadan önce yönetim aleyhine istifa yürüyüşü gerçekleştirilirken, taraftarlar müsabakaya ilgi göstermedi.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Fenerbahçe'de sezonun son maçında tribünler boş kaldı.
KARŞILAŞMA ÖNCESİ YÖNETİM İSTİA YÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ
Karşılaşmadan önce yönetim aleyhine istifa yürüyüşü gerçekleştirilirken, taraftarlar müsabakaya ilgi göstermedi.