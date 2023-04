Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan kritik derbiyi Beşiktaş, geriden gelerek 4-2'lik skorla kazandı.Fenerbahçe, 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.50. dakikada Enner Valencia, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. 10. dakikada sakatlanan Tayyip Talha'nın yerine oyuna giren Welinton, 28 ve 50. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.Beşiktaş, daha önce kariyerinde Fenerbahçe'ye golü olmayan Cenk Tosun'un 58 ve 62. dakikalarda attığı gollerle öne geçti.Devre arasında oyuna giren ve ilk 2 golün asistini yapan Nathan Redmond, 76. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skoru 3-1'e getirdi.Vincent Aboubakar, 90+1. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı.İrfan Can Kahveci, 90+5. dakikada skoru belirledi.Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, Kadıköy'de çıktığı 15. derbide ilk kez kazandı. Daha önce Trabzonspor ile 7, Bursaspor ile 1, Beşiktaş ile 4 kez, Antalyaspor ve Sakaryaspor ile 1'er kez olmak üzere toplam 14 kez Kadıköy'e çıkan Şenol Güneş, ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 54 puanda kaldı. Üst üste 4. kez kazanan Beşiktaş ise puanını 52'ye yükseltti.Fenerbahçe, gelecek hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişiklik yaptı.Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Alanyaspor maçına ilk 11'de başlattığı İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi ve Gustavo Henrique'yi yedek soyundurdu. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Jayden Oosterwolde'yi ise sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı. Deneyimli teknik adam, bu isimlerin yerine ise Beşiktaş karşısında Serdar Aziz, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de tercih etti.Derbiye üçlü savunmayla çıkan Jesus, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunmada Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Attila Szalai oynadı. Orta sahada Willian Arao ve Mert Hakan Yandaş'ı tercih eden Jesus, kanatları ise Bright Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu'na emanet etti. Jesus, hücum hattını ise Arda Güler'in önünde Joao Pedro ve Enner Valencia'dan oluşturdu.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Diego Rossi, Miha Zajc, Emre Mor, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun, yedek soyundu.Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde oynanan son İstanbulspor maçındaki kadroyla derbiye çıktı.Kalede Mert Günok'u oynatan Güneş, siyah-beyazlı takımın savunmasını Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Arthur Masuaku'dan oluşturdu.Orta sahada Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, cezası nedeniyle derbiyi tribünden takip etti.Corendon Alanyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle derbide takımının başında olamayan Jorge Jesus'un yerine yardımcı antrenör Joao De Deus maça sarı-lacivertlilerin başında çıktı.Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 22. kez bir derbide takımının başında yer aldı.Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 21 derbi mücadelesini geride bırakan Beşiktaş, bu maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 1'i hükmen 7 mağlubiyet yaşadı.Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı ilk dönemde (2015-2019) Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada rakip oldu.Beşiktaş, sarı-lacivertliler karşısında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 1'i hükmen 4 mağlubiyet yaşadı.Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev aldı.Yaşadığı sakatlık nedeniyle oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Valencia, derbiye 11'de başladı.Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, derbide ilk 11'de forma giydi.Ligde deplasmanda 4 Mart tarihinde Kayserispor deplasmanında ilk 11'de forma giyen Arda, Alanya deplasmanında ise maça yedek başlamıştı.Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, ligde 4 maç sonra ilk 11'de görev aldı.Son olarak 2 Şubat'ta Adana Demirspor deplasmanında ilk 11'de oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 4 maç sonra ilk 11'de görev yaptı.Siyah-beyazlı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin, 3 maç sonra siyah-beyazlı kadroda yer aldı.MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında kadroda yer almayan 22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe derbisine yedek kadroda başladı.Siyah-beyazlı takımın tecrübeli isimlerinden Welinton Souza ise 2 maçlık aranın ardından yedek kulübesine döndü.Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemedi.Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçında 4 ismi kadroya almadı.Tedavisi devam eden Dele Alli'nin yanı sıra çeşitli sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Valentin Rosier ve Georges-Kevin N'Koudou, Güneş tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösterdi.Maçtan saatler önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, tribünlerde kendilerine ayrılan bölümlerin tamamını doldurdu.Taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.Karşılaşmada ilk ciddi atak 8. dakikada ev sahibi Fenerbahçe'den geldi. Pedro'nun sol kenarda Tayyip Talha Sanuç'tan kaptığı top Arda Güler'in önüne düştü. Topla ceza sahası içine kat eden bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak Masuaku'ya çarparak kornere çıktı.27. dakikada Arda Güler, orta sahada kaptığı topu ilerde bekleyen Valencia'ya gönderdi. Ceza sahasında kale önüne kadar topu süren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşunda kaleci Mert Günok, gole izin vermedi.38. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kenardan kullanılan serbest vuruşta arkaya seken topu sağ çaprazda bekleyen Arda Güler çok iyi kontrol etti. Sağdan kale karşısına kadar çalımlarla paralel giden Arda Güler, Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.43. dakikada bu kez konuk ekip tehlike yarattı. Uzaklaştırılamayan topa, Welinton ceza sahası çizgisi üstünden vurdu. Altay Bayındır'ın bu oyuncunun vuruşunda çıkardığı ve oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.45+1. dakikada siyah-beyazlılar Aboubakar ile gole çok yaklaştı. Orta sahadan uzaklaştırılan ve Samet Akaydın'ın kontrol edemediği top Aboubakar'ın önüne düştü. Aboubakar'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Altay Bayındır, golcü oyuncunun ayaklarına uzanarak topu kontrol etti.