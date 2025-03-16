Kadıköy'de maç sonu tartışma!

Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından İrfan Can Kahveci ve Marc Bola arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Haber; Sporx.com
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Kadıköy'de maç sonu tartışma!
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16 Mart 2025 22:38
Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola, tartışma yaşadı.

İki takım futbolcuları araya girdi ve tartışmanın büyümesine engel oldu.

Tartışmanın ardından güvenlik güçleri de sahaya girdi ve önlem aldı.

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