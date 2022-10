FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçta Fenerbahçe 5-4'lük skorla kazandı.Fenerbahçe'nin gollerini 9. dakikada Miguel Crespo ve 28, 62 ve 73. dakikalarda Enner Valencia ve 90+5. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Ekvadorlu golcü Valencia 62 ve 73. dakikada penaltılarda hata yapmadı ve fileleri buldu. Mücadelede Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 16 ve 66. dakikada penaltıdan Fabio Borini, 24. dakikada Jean Evrard Kouassi ve 84. dakikada Burak Kapacak attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe 17 puana yükseldi. Fatih Karagümrük 6 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları AEK Larnaca maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada AEK Larnaca maçının ilk 11'inde görevlendirdiği Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Michy Batshuayi'yi yedek soyundurdu.Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine İrfan Can Kahveci, Enner Valencia ve Joao Pedro'yu sahaya sürdü.VavaCars Fatih Karagümrük karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Lincoln Henrique'den oluşturdu. Bu isimlerin önünde yine İsmail Yüksek'i oynatan tecrübeli teknik adam, orta alanda ise Emre Mor, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci'ye şans tanıdı. Jesus, gol yollarındaki tercihlerini ise Enner Valencia ile Joao Pedro'dan yana kullandı.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Diego Rossi, Miha Zajc, Arda Güler, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ise karşılaşmaya yedek başladı.Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, rahatsızlığı sebebiyle kadroda yer almadı.23 yaşındaki futbolcunun, mide enfeksiyonu sebebiyle kadroya alınmadığı öğrenildi.Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, Fatih Karagümrük'e karşı maça sol bekte başladı.Kariyerinde daha önce orta saha pozisyonunda görev alan ve hücum ağırlıklı özellikleriyle dikkati çeken 23 yaşındaki oyuncu, Jesus'un 3'lü sisteminde daha önce sol kanat olarak görev yapmıştı.Ezgjan Alioski'nin kadroda olmasına rağmen Jesus, bu pozisyonda tercihini genç oyuncudan yana kullandı.Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 5 futbolcusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Joshua King ve Willian Arao'nun yanı sıra mide enfeksiyonu sebebiyle Ferdi Kadıoğlu zorlu mücadelede kadroda yer almadı.Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi takımını yine yalnız bırakmadı.Maçtan saatler öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli futbolseverler, karşılaşma öncesinde futbolcularına destek oldu.Sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı'nda kendileri için ayrılmış bölümlerin tamamına yakınını doldurdu.Karşılaşmada ilk gol Fenerbahçe'den geldi. 9. dakikada orta sahada topu taşıyan Miguel Crespo, ceza sahası dışından şansını denedi ve kaleci Viviano'yu mağlup ederek Fenerbahçe'yi öne geçirdi.Fatih Karagümrük, önce 16. dakikada Fabio Borini ile skora denge getirdi. Bu dakikada Ebrima Colley'in sağdan ceza sahasına çevirdiği topu alan Borini, iyi döndü ve sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. İstanbul temsilcisi 24. dakikada ise öne geçti. Hızlı gelişen Karagümrük atağında Fabio Borini, Szalai'den sıyrılıp savunma arkasına sarkan Jean Kouassi'yi gördü. Kouassi karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.2-1 geriye düştükten sonra hemen reaksiyon gösteren Fenerbahçe, 28. dakikada eşitliği yakaladı. Soldan Lincoln'ün ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Valencia iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti.Fenerbahçe, 60. dakikada penaltı kazandı. Soldan İrfan Can ile Emre'nin ceza sahası içindeki paslaşmasında Caner Erkin araya girdi. Hakem Atilla Karaoğlan Caner'in topu eliyle kestiği kararına vardı ve tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. 62. dakikada topun başına geçen Enner Valencia, Viviano'yu mağlup etti ve takımını 3-2 öne geçirdi.Fenerbahçe'nin ardından, Fatih Karagümrük de penaltı kazandı. 64. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol etmek isteyen Fabio Borini, Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karagümrük penaltı kazandı. 66. dakikada penaltıda topun başına geçen Borini durumu 3-3'e getirdi.68. dakikada Fenerbahçe'de Valencia, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top savunmadan döndü. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu inceledi ve Ebrima Colley'in topu eliyle durdurduğu kararına verdi. Fenerbahçe penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Enner Valencia, 73. dakikada durumu hat-trick yaptı ve durumu 4-3'e getirdi.Fatih Karagümrük, 84. dakikada bir kez daha skora denge getirdi. Steven Caulker'in ceza sahasına gönderdiği topu Attila Szalai'den sektikten sonra Burak Kapacak yaptığı kafa vuruşuyla durumu eşitledi.Karşılaşmada son sözü Michy Batshuayi söyledi ve Fenerbahçe 90+5. dakikada bulduğu golle sahadan 5-4 galibiyetle ayrıldı.Fenerbahçe karşılaşmaya etkili başladı. 6. dakikada Valencia'nın kafayla aşırdığı topla ceza sahası sol çaprazında buluşan İrfan Can Kahveci, defans oyuncusunu çalımlayarak sol ayağıyla şutunu çekti. Top rakip defansa çarparak kornere çıktı.9. dakikada sarı-lacivertlilerin ilk golü geldi. İsmail Yüksek'in topuk pasında topla buluşan Crespo, topla ceza sahası önüne kadar gelerek sert bir şut çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-011. dakikada bu kez konuk ekip atak geliştirdi. Caner Erkin'in sol kanattan ortaladığı topa ön direkte bulunan Borini kafayla vurdu. Top yandan dışarıya gitti.16. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanatta rakibinden sıyrılan Colley'in ceza sahası içine doğru yerden kestiği pasta topu iyi kontrol eden Borini, defans oyuncusunu çalımlayarak geçti ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara yöneldi: 1-124. dakikada konuk ekip bulduğu golle öne geçti. Ceza sahası önünde rakibini çalımlayarak dönen Borini'nin ara pasında sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Kouassi'nin çektiği şutta top ağlara yuvarlandı: 1-228. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Lincoln Henrique'nin sol çizgiden rakibini çalımlayarak içeriye ortaladığı topa Valencia iyi yükseldi. Bu oyuncunun kafa şutunda top ağlarla buluştu: 2-245. dakikada sağ çizgiden arka direğe ortalayan İrfan Can Kahveci'nin havadan gelen topuna iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak oyun alanına döndü.Fenerbahçe ikinci yarının 60. dakikasında penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası önünde Crespo'ya gönderdiği pasında top Caner Erkin'in eline çarptı ve hakem penaltı kararı verdi.62. dakikada sarı-lacivertliler penaltı golüyle öne geçti. Valencia'nın penaltı vuruşunda top sağ kale direği üstünden ağlarla buluştu: 3-264. dakikada bu kez konuk ekip penaltı kazandı. Ceza sahası önündeki Kouassi'nin ara pasına koşan Borini'nin topuna Altay yatarak müdahale etmek istedi. Elle müdahale sonrası Borini'nin yere düşmesi üzerine hakem penaltı kararı verdi.66. dakikada Borini'nin penaltı vuruşunda top kalenin sağ tarafından ağlara yöneldi ve konuk ekip beraberliği yakaladı: 3-371. dakikada Fenerbahçe yine penaltı kazandı. Ceza sahası önünde şutunu çeken Valencia'nın topunu Nicholas eliyle kesti. Hakem VAR incelemesinden sonra penaltıya hükmetti.73. dakikada Valencia, ilk penaltı vuruşunu yaptığı gibi aynı sağ köşeye gönderdiği topla takımını öne geçirdi: 4-384. dakikada Karagümrük bir kez daha beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan taç atışında Caner Ergin topu ceza sahasına gönderdi. Caulker'in kafayla yükselttiği top Szalai'den sekip arka direğe yöneldi. Burada bekleyen Burak Kapacak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-490+2. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Rossi'nin şutunda topu kaleci zorlukla kontrol etti.90+5. dakikada ev sahibi ekip bulduğu golle bir kez daha öne geçti. Szlai'nin kendi yarı alanından ileriye doğru havadan yönlendirdiği topu, ceza sahası içinde bekleyen Batshuayi, sağ ayağıyla iyi kontrol edip soluna aldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti: 5-4Karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 5-4 üstünlüğüyle tamamlandı.ÜlkerAtilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora ÖzkaraAltay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Lincoln Henrique (Dk. 76 Alioski), İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 88 Serdar Dursun) , Emre Mor (Dk. 76 Rossi), Valencia (Dk. 90+10 Serdar Aziz), Pedro (Dk. 88 Batshuayi): Viviano, Salih Dursun (Dk. 73 Caulker), Biraschi, Dresevic, Caner Erkin, Ozdoev (Dk. 52 Nicholas), Jimmy Durmaz, Shukurov (Dk. 82 Diagne), Kouassi, Borini, Colley (Dk. 73 Burak Kapacak)Dk. 9 Crespo, Dk. 28, Dk. 62 ve Dk. 73 (Penaltıdan) Valencia , Dk. 90+5 Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 16 ve Dk. 66 (Penaltıdan) Borini, Dk. 24 Kouassi, Dk. 84 Burak Kapacak (VavaCars Fatih Karagümrük)Dk. 27 Salih Dursun, Dk. 58 Shukurov Dk. 71 Nicholas, Dk. 71 Pirlo (Teknik Direktör), Dk. 79 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 55 Crespo (Fenerbahçe)