01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Kadıköy'de derbi coşkusu! Tribünler hazır!

Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbi öncesi dev koreografi ve gösterilerle tribünleri coşturup, Saran'ın "Kadıköy Ruhu" vaadini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

20:00'de başlayacak derbi öncesi tribünler adeta bayram yerine dönecek; sarı-lacivertli taraftarlar, dört tribünü kaplayacak dev koreografi için hazırlıklarını tamamladı.

Kadıköy'de derbi atmosferi, 16:00'dan itibaren başlayacak. Maç öncesi saat 19.00'dan itibaren başlayan gösteriler, Kadıköy'ü bir kez daha dev bir futbol festivaline dönüştürecek.


Taraftarlar, coşku dolu tezahürat ve görsel şölenle stadyumu renklendirirken, tüm tribünlerin saat 18.30'a kadar dolu olması, derbi atmosferinin doruk noktasına ulaşmasını sağlayacak.

SARAN, VAADİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da "Kadıköy Ruhu'nu yeniden canlandıracağız" vaadini, bu büyük derbiyle birlikte hayata geçirecek.

Taraftarların enerjisi ve tribünlerdeki görsel şov, sadece sahadaki futbolcuları değil, tüm Kadıköy'ü sarı-lacivert coşkusuna boğacak.

SADETTİN SARAN'IN İLK G.SARAY DERBİSİ

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak.

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, başkan sıfatıyla ilk derbi heyecanını Beşiktaş deplasmanında yaşadı.

Ligin 11. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, Sadettin Saran da ilk derbisinde galibiyet mutluluğunu tattı.

Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı, ilk Galatasaray derbisini ise Kadıköy'de izleyecek. Sadettin Saran'ın göreve gelmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de 7 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken, Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
