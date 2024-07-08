Galatasaray'da geçen sezonu sağ bekte tamamlayan Kaan Ayhan, sakatlığına rağmen takımını yalnız bırakmamıştı.
Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından A Milli Takım'a katılan ve EURO2024'te boy gösteren 29 yaşındaki futbolcu, Milli Takım'ın EURO2024'e veda etmesinin ardından tatile çıktı.
Deneyimli futbolcunun sakatlık durumu ve ameliyat olup olmayacağına yapılacak kontrollerin ardından karar verilecek.
Sağ bek, orta saha ve stoperde forma giyebilen milli futbolcunun, yeni sezonda da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un jokerlerinden biri olması bekleniyor.
Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından A Milli Takım'a katılan ve EURO2024'te boy gösteren 29 yaşındaki futbolcu, Milli Takım'ın EURO2024'e veda etmesinin ardından tatile çıktı.
Deneyimli futbolcunun sakatlık durumu ve ameliyat olup olmayacağına yapılacak kontrollerin ardından karar verilecek.
Sağ bek, orta saha ve stoperde forma giyebilen milli futbolcunun, yeni sezonda da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un jokerlerinden biri olması bekleniyor.