Juventus ve Napoli birbirine diş geçiremedi

Serie A'nın 20. hafta maçında Juventus, sahasında Napoli'yle 1-1 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Juventus ve Napoli birbirine diş geçiremedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2022 01:03
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Juventus ile Napoli, 1-1 berabere kaldı.

Torino'daki Allianz Stadı'nda zirve mücadelesi veren iki takım karşılaştı.

Konuk Napoli, 23. dakikada Dries Mertens ile öne geçti: 0-1.

Ev sahibi Juventus, ikinci yarının 54. dakikasında Federico Chiesa ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

Başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı ve iki ekip de sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Napoli, puanını 40'a çıkarırken, 3. basamaktaki yerini korudu. Juventus ise puanını 35 yaptı ve 5. sırada kaldı.

Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Milan da konuk ettiği Roma'yı 3-1 yenerek, puanını 45'e çıkardı. Milan, bir maçı eksik olan lider Inter'in 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

20. haftada oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Sassuolo-Genoa: 1-1, Spezia-Hellas Verona: 1-2, Lazio-Empoli: 3-3 ve Sampdoria-Cagliari: 1-2.

Serie A'nın 20. haftasında bugün yapılması gereken Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia ve Fiorentina-Udinese müsabakaları, yerel sağlık makamlarının, takımlardaki Kovid-19 vakalarının çokluğunu gerekçe gösterip maça çıkmalarına izin vermemesi nedeniyle oynanamadı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.