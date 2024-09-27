Juventus'un Riccardo Calafiori pişmanlığı!

Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Arsenal'e transfer olan Riccardo Calafiori için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'un Riccardo Calafiori pişmanlığı!
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27 Eylül 2024 17:41
Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Arsenal'e transfer olan Riccardo Calafiori için açıklamalar yaptı.

Giuntoli yaptığı açıklamada, "Riccardo Calafiori sadece Juventus için değil, tüm büyük takımlar için kaçırılmış bir fırsat." dedi.

Açıklamalarına devam eden deneyimli futbol adamı, "Onun seviyesindeki bir oyuncuyu İtalya'da tutabilme gücümüz yoktu." ifadelerini kullandı.

Arsenal'ın 45 milyon euro bonservis bedeliyle Bologna'dan transfer ettiği 22 yaşındaki savunmacı, İngiliz devinde bu sezon 5 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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