Juventus'un kurtarıcısı: Kenan Yıldız

Juventus'un Bodo/Glimt karşısında aldığı kritik galibiyete damga vuran isim milli futbolcu Kenan Yıldız oldu.

La Gazzetta dello Sport, genç yıldızın performansını "mükemmel" olarak değerlendirirken, sahadaki en iyi oyuncu unvanını da ona verdi. Kenan, aldığı 8 puanlık notla mücadelenin tartışmasız kahramanı ilan edildi.

GAZZETTA: "GÖRÜNMEDEN GELDİ, JUVE'NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Gazetenin değerlendirmesinde milli yıldızımız için şu ifadeler yer aldı:

"Onu gelirken görmediler: Kenan, Bodo'nun dondurucu havasına adım attığı andan itibaren Juventus'un tamamen yeni bir yüz kazanmasını böyle açıklayabiliriz. Eğer gelişini fark edemezsen sezgisini nasıl durduracağını da bilemezsin: enerji veriyor, kalite katıyor, üç puanı getiriyor."

Genç yeteneğin oyuna girişinin ardından Juventus'un tempo kazandığı, yaratıcı gücünün arttığı ve galibiyetin mimarı olduğu vurgulandı.

Juventus kritik deplasmanda üç puanı alarak yoluna devam ederken, Kenan Yıldız'ın performansı hem taraftarları hem de İtalyan basınını heyecanlandırdı.

KENAN YILDIZ'IN AÇIKLAMALARI

Sky Sport'a konuşan genç yıldız, hem maç içindeki ruh halini hem de teknik direktör Luciano Spalletti'nin oyuncu tercihleriyle ilgili çarpıcı detayları samimiyetle aktardı.

"OYNAMAYACAĞIMI BİLMİYORDUM"

Kenan Yıldız, ilk 11'de başlamayacağını son ana yakın öğrendiğini söyleyerek dikkat çekti:

"Maçtan önce oynamayacağımı bilmiyordum. Bu hocanın kararı. Bize kimin oynayıp oynamayacağını son anda mı söylüyor? Hayır, hayır, biraz daha önce ama yine de neredeyse son dakikada öğreniyoruz."

Stüdyo yorumcularının gülümsemesi üzerine Kenan'ın "Neden gülüyorsunuz?" diyerek espri yapması, yayında keyifli anlara sahne oldu. Sunucuların "Oynamayacağını bilmediğine inanmıyorlar" yanıtı ise gülüşmeleri artırdı.

Genç yıldız, performansı hakkında şunları söyledi:

"Güzel bir oyun kurdum mu? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Fabio için üzgünüm, o gol pastanın üzerindeki krema olacaktı."

"GOL YA DA ASİSTTEN ÇOK TAKIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Kenan Yıldız, bireysel istatistiklerden çok takımın başarısına odaklandığını vurguladı:

"Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Gol veya asistten daha çok takıma yardımcı olmayı düşünüyorum. Bu üç puan çok önemliydi."

DEL PIERO'DAN KENAN'A ÖVGÜ: "BU GECE FARK YARATTIN!"

Juventus efsanesi Alessandro Del Piero da genç yıldızın performansına hayran kaldı. Canlı yayında Kenan'a seslenen Del Piero, şu sözlerle tebrik etti:

"Aferin Kenan, bu gece fark yarattın!"