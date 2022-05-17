Juventus'un bonservissiz hedefleri: Pogba ve Perisic

Geçmişte bonservissiz kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çeken ve önemli başarılar yakalayan Juventus, transferdeki bu politikasından vazgeçmeye niyetli değil.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Torino devinin, Manchester United ile sözleşmesi bitecek Paul Pogba ve Inter ile kontratının sonuna gelen Ivan Perisic'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.



SERIE A TECRÜBELERİ VAR



Pogba'nın 2012-2016 yılları arasında Juventus'ta forma giydiği hatırlatılırken, Hırvat Perisic'in de 2019-2020 sezonundaki Bayer Münih'e kiralanması dışında 2015'ten bu yana İtalya tecrübeli olduğu vurgulandı.



ANGEL DI MARIA TAMAM



Öte yandan İtalyan medyası ayrıca, Juventus'un bir başka bonservissiz hedefinin de Angel Di Maria olduğunu ve Arjantinli yıldız ile anlaşmanın sağlandığını yazdı.





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