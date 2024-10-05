Juventus'tan Pogba açıklaması!

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, doping cezası düşürülen Paul Pogba ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'tan Pogba açıklaması!
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05 Ekim 2024 16:54
Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Paul Pogba ile ilgili açıklamada bulundu.

İtalyan teknik adam, "Pogba konusunda ne yapacağımıza kulüp karar verecek. Harika bir oyuncuydu ama uzun süredir oynamıyor. Ben sadece bugüne odaklanıyorum." dedi.

Juventus, doping cezasının ardından Pogba'nın sözleşmesini askıya almıştı.

Doping nedeniyle 4 yıl ceza alan Fransız yıldızın cezası 18 aya düşürüldü. Pogba'nın 2025'in mart ayında yeniden sahalarda olması bekleniyor.

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