Juventus'tan Locatelli için gelen teklife ret!

İtalya Serie A ekibi Juventus, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin İtalyan yıldızı Manuel Locatelli için yaptığı teklife yanıt verdi.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus, Al Ahli'nin Manuel Locatelli için yaptığı 25 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi.



Öte yandan Al Ahli'nin, Locatelli için teklifini 30 milyon Euro'ya kadar yükseltmeye hazır olduğu belirtildi.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Juventus ile 48 maça çıkan Locatelli, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.



