18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Juventus'tan Locatelli için gelen teklife ret!

Juventus, Al Ahli'nin geçtiğimiz hafta Manuel Loatelli için yaptığı 25 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi.

calendar 18 Ağustos 2025 17:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Juventus'tan Locatelli için gelen teklife ret!
İtalya Serie A ekibi Juventus, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin İtalyan yıldızı Manuel Locatelli için yaptığı teklife yanıt verdi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus, Al Ahli'nin Manuel Locatelli için yaptığı 25 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi.

Öte yandan Al Ahli'nin, Locatelli için teklifini 30 milyon Euro'ya kadar yükseltmeye hazır olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Juventus ile 48 maça çıkan Locatelli, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
