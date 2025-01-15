Juventus'tan Kolo Muani açıklaması

Juventus sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Kolo Muani ve Ronald Araujo transferleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'tan Kolo Muani açıklaması
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15 Ocak 2025 14:51
Juventus sportif direktörü Cristiano Giuntoli, PSG forveti Randal Kolo Muani ve Ronald Araujo transferlerini tamamlama konusunda "güvenli" olduklarını ifade etti.

Atalanta ile 1-1 berabere kalınan maç öncesinde konuşan Giuntoli, "Sonuçlanmadığı sürece hiçbir şey hakkında konuşmam. Ancak şunu söyleyebilirim ki kendimizi oldukça güvende hissediyoruz," dedi.

Araujo hakkında ise, "Juventus, elindeki oyuncuların hem kalitesini hem de sayısını artırmak istiyor. Henüz kimseyle kesin bir anlaşmaya varılmadı, ancak Thiago Motta'ya bazı takviyeler sağlayabileceğimizden eminiz," ifadelerini kullandı.

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