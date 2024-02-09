Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme!

Juventus, performansından memnun kaldığı milli oyuncu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına dek uzatmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme!
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09 Şubat 2024 13:27
Son güncelleme 09 Şubat 2024 13:28
Serie A devi Juventus, sezon başında sözleşmesini 2027 yılına dek uzattığı Kenan Yıldız için yeni bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, milli oyuncu Kenan Yıldız ile 2029 yılına dek yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor.

Haberde, Torino ekibinin 18 yaşındaki yıldız oyuncuya kısa süre içerisinde iyileştirilmiş yeni teklifini sunacağı belirtildi. 

KENAN'A 10 NUMARA VERİLECEK

Ayrıca haberde, Kenan Yıldız'a idolü olarak gördüğü Del Piero ile özdeşleşen 10 numaralı formanın verilmesinin planlandığı da dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Juventus ile 22 maça çıkan Kenan, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

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