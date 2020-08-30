Juventus Pirlo'nun ilk transferini açıkladı

Juventus Schale'nin 22 yaşındaki Amerikalı orta saha oyuncusu Weston McKennie'yi resmen kadrosuna kattı.



Yapılan resmi açıklamada McKenzie'nin 4.5 milyon euro bedelle Schalke'den kiralandığını belirten Juventus, oyuncunun sezon sonunda 18.5 milyon euro bonservise ek olarak 7 milyon euroluk bonuslar ile birlikte satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğunu açıkladı.



McKennie geçen sezon çıktığı 28 maçta 3 golle takımına katkı sağlamıştı.



