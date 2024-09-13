Juventus muhabiri Filip Kostic'i anlattı!

Fenerbahçe'nin Juventus'tan kadrosuna kattığı Filip Kostic'i İtalyan ve Sırp gazeteciler Milliyet'e değerlendirdi.
Uzun yıllar Almanya'da top koşturan futbolcu, ardından son iki yıldır Çizme'de sürdürdüğü mücadelesinin ardından Süper Lig'in yolunu tutarken, forma giydiği kulüpler ve ülkesinin milli takımında istikrarlı yapısıyla dikkat çekti.
"EN ÖNEMLİ SİLAHI"
Torino ekibiyle ilgili haberler yapan Radio Bianconera'nın Juventus muhabiri olan Marco Raffaello Spadavecchia, siyah-beyazlılarda 87 maçta forma giyen ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 15 asiste imzasını atan 31 yaşındaki futbolcunun bulunduğu sol kanadı son derece etkin kullandığının altını çizdi. İtalyan gazeteci, 'Kostic bence çok iyi bir oyuncu. Sol kanattan yaptığı bindirmeler ve yaptığı ortalar onun en önemli silahları' dedi.
Spadavecchia şöyle devam etti: 'Juventus'taki ilk sezonunda, biri İtalya derbisinde Inter'e olmak üzere 8 asist ve 3 golle kendini gösterdi. İkinci sezonda performansı biraz daha düşüktü. Bunun da sebebi geçirdiği bazı sakatlıklardı. Özellikle de takımdaki ilk sezonunu göz önünde bulundurduğumda takıma önemli katkısının olduğunu düşünüyorum.'
"MEVKİSİNİN ÜLKEDEKİ EN İYİ OYUNCUSU"
Sırbistan Milli Takımı'daki performansıyla ilgili Sırp muhabir Milan Zdravkovic ise şunları söyledi: "Üçlü savunmalı bir formasyonda oynayan bir kanat beki olarak görev yapıyor ve mevkisinin ülkedeki en iyi oyuncusu. İyi arkadaşı olan Tadic ile milli takımda uzun yıllar birlikte forma giydiler ama burada önemli bir başarı kazanamadılar."
Uzun yıllar Almanya'da top koşturan futbolcu, ardından son iki yıldır Çizme'de sürdürdüğü mücadelesinin ardından Süper Lig'in yolunu tutarken, forma giydiği kulüpler ve ülkesinin milli takımında istikrarlı yapısıyla dikkat çekti.
"EN ÖNEMLİ SİLAHI"
Torino ekibiyle ilgili haberler yapan Radio Bianconera'nın Juventus muhabiri olan Marco Raffaello Spadavecchia, siyah-beyazlılarda 87 maçta forma giyen ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 15 asiste imzasını atan 31 yaşındaki futbolcunun bulunduğu sol kanadı son derece etkin kullandığının altını çizdi. İtalyan gazeteci, 'Kostic bence çok iyi bir oyuncu. Sol kanattan yaptığı bindirmeler ve yaptığı ortalar onun en önemli silahları' dedi.
Spadavecchia şöyle devam etti: 'Juventus'taki ilk sezonunda, biri İtalya derbisinde Inter'e olmak üzere 8 asist ve 3 golle kendini gösterdi. İkinci sezonda performansı biraz daha düşüktü. Bunun da sebebi geçirdiği bazı sakatlıklardı. Özellikle de takımdaki ilk sezonunu göz önünde bulundurduğumda takıma önemli katkısının olduğunu düşünüyorum.'
"MEVKİSİNİN ÜLKEDEKİ EN İYİ OYUNCUSU"
Sırbistan Milli Takımı'daki performansıyla ilgili Sırp muhabir Milan Zdravkovic ise şunları söyledi: "Üçlü savunmalı bir formasyonda oynayan bir kanat beki olarak görev yapıyor ve mevkisinin ülkedeki en iyi oyuncusu. İyi arkadaşı olan Tadic ile milli takımda uzun yıllar birlikte forma giydiler ama burada önemli bir başarı kazanamadılar."