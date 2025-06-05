Juventus, İsak Vural'ın peşinde!

Frosinone forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 2006 doğumlu Türk orta saha İsak Vural, Serie B'de gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çekti.



TuttoJuve'de yer alan habere gçre genç yetenek için Damien Comolli'yi genel direktörlüğe getiren Juventus devreye girerken, transferde en önde giden kulüp ise Real Betis.



İsak Vural'a ayrıca Atalanta ve Pisa da ilgi gösteriyor. Orta sahanın merkezinde görev yapan ve gerektiğinde 10 numara pozisyonunda da oynayabilen genç futbolcu, Serie B'nin geride kalan sezonunda en dikkat çeken genç yeteneklerden biri olarak gösteriliyor.



2 ASİST



Bu sezon Frosinone'de 24 maça çıkan Isak Vural 2 asist yaptı.



