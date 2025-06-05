Juventus, İsak Vural'ın peşinde!

Genel direktörlüğe Damien Comolli'yi getiren Juventus, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İsak Vural'ın peşine düştü.

calendar 04 Haziran 2025 19:00 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 00:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus, İsak Vural'ın peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Frosinone forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 2006 doğumlu Türk orta saha İsak Vural, Serie B'de gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çekti.

TuttoJuve'de yer alan habere gçre genç yetenek için Damien Comolli'yi genel direktörlüğe getiren Juventus devreye girerken, transferde en önde giden kulüp ise Real Betis.

İsak Vural'a ayrıca Atalanta ve Pisa da ilgi gösteriyor. Orta sahanın merkezinde görev yapan ve gerektiğinde 10 numara pozisyonunda da oynayabilen genç futbolcu, Serie B'nin geride kalan sezonunda en dikkat çeken genç yeteneklerden biri olarak gösteriliyor.

2 ASİST

Bu sezon Frosinone'de 24 maça çıkan Isak Vural 2 asist yaptı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.