İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Ev sahibi Juventus, 4. dakikada Alvaro Morata ile öne geçti. Milan, 76. dakikada Ante Rebic ile skoru eşitledi.



Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Juventus, 2 puana yükseldi. Milan ise bu sezon ilk puan kaybını yaparak 10 puana çıktı.



AC Milan, gelecek hafta Venezia'yı konuk edecek. Juventus ise Spezia deplasmanına gidecek.



