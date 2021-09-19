Juventus hala galibiyet arıyor!

Juventus, evindeki maçta Milan ile 1-1 berabere kaldı ve bu sezon ligde galibiyete ulaşamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus hala galibiyet arıyor!
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19 Eylül 2021 23:36
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Juventus, 4. dakikada Alvaro Morata ile öne geçti. Milan, 76. dakikada Ante Rebic ile skoru eşitledi.

Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Juventus, 2 puana yükseldi. Milan ise bu sezon ilk puan kaybını yaparak 10 puana çıktı.

AC Milan, gelecek hafta Venezia'yı konuk edecek. Juventus ise Spezia deplasmanına gidecek.


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