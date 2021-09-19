İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Ev sahibi Juventus, 4. dakikada Alvaro Morata ile öne geçti. Milan, 76. dakikada Ante Rebic ile skoru eşitledi.
Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Juventus, 2 puana yükseldi. Milan ise bu sezon ilk puan kaybını yaparak 10 puana çıktı.
AC Milan, gelecek hafta Venezia'yı konuk edecek. Juventus ise Spezia deplasmanına gidecek.
Ev sahibi Juventus, 4. dakikada Alvaro Morata ile öne geçti. Milan, 76. dakikada Ante Rebic ile skoru eşitledi.
Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Juventus, 2 puana yükseldi. Milan ise bu sezon ilk puan kaybını yaparak 10 puana çıktı.
AC Milan, gelecek hafta Venezia'yı konuk edecek. Juventus ise Spezia deplasmanına gidecek.