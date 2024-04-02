Juventus final yolunda avantajı kaptı

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, evinde Lazio'yu 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Juventus final yolunda avantajı kaptı
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02 Nisan 2024 23:57
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile Lazio karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus 2-0 kazandı. 

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Federico Chiesa ve 64. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. 

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, karşılaşmada 81. dakikada oyuna dahil oldu. 

İtalya Kupası'nda yarı final rövanş maçı 23 Nisan tarihinde Lazio'nun ev sahipliğinde oynanacak. 

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