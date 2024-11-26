Juventus efsanesi: 'Kenan'ın geleceği çok büyük'

Juventus ve Polonyalı futbol efsanesi Zbigniew Boniek, Kenan Yıldız hakkında konuştu.La Gazzetta dello Sport'a demeç veren Boniek, "K" ifadelerini kullandı.Juventus'un yeni teknik direktörü Thiago Motta ile ilgili gelen soruya Polonyalı efsane, "Saha kenarında gerçek bir beyefendi gibi görünüyor. Olumlu anlamda ilgimi çekiyor. Her maçta kalite ve karakter gösteriyor." cevabını verdi.Juventus'taki eski teknik direktörü Giovanni Trapattoni hakkında gelen soruya Boniek, gülümseyerek, "Trap'ı sevgiyle hatırlıyorum, özellikle de maç sonralarını. Herkese iltifat ederdi tek tek, sonra duşa giderdik ve geri dönünce maç formalarımızı bulamazdık. Trap cömert bir adamdı; benim, Platini'nin, Scirea'nın ve Tardelli'nin formalarını arkadaşlarına hediye ederdi." dedi.Juventus'un gündemindeki savunmacılar Milan Skriniar ve Jakub Kiwior'u değerlendiren Boniek, "Kiwior hücumda da güçlü, solak ve esnek bir oyuncu. Skriniar ise güvenli bir stoper. Inter'de bunu kanıtladı. Neden ikisinden birini seçelim ki? Eğer yapabiliyorlarsa ikisini birden alsınlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.