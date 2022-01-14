Junior Jefferson: "Sakat değilim"

Gaziantep FK'nın sözleşmesini feshettiği Junior Jefferson sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Junior Jefferson: 'Sakat değilim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2022 14:10
Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Junior Jefferson'ın sözleşmesinin sakatlığı nedeniyle feshedildiğini duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Jefferson'un sözleşmesinin, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulunca tek taraflı feshedildiği belirtildi.

JEFFERSON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Gaziantep FK ile yolları ayrılan Junior Jefferson ayrılık süreci hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Herhangi bir sakatlığı bulunmadığını ifade eden Jefferson, "Yaptıklarıma ve kulübe katkıma saygı duymadan beni kadro dışı bıraktılar. % 100 sağlıklıyım ve oynamaya her zaman hazırım. Sakat olmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sakat olduğuma dair yalan haberleri kesinlikle reddediyorum. Bunların hepsi yalan" dedi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.