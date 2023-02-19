Junior Caiçara, Başakşehir'den ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Turuncu-mavili ekibin 33 yaşındaki tecrübeli sağ beki Junior Caiçara, takımdan ayrıldı. Brezilyalı oyuncu 6 yıldır Başakşehir'de forma giyiyordu.
Bu sezon Başakşehir formasıyla 4 resmi maça çıkan Caiçara, bu maçlarda gol katkısı yapamadı.
Turuncu-mavili ekibin 33 yaşındaki tecrübeli sağ beki Junior Caiçara, takımdan ayrıldı. Brezilyalı oyuncu 6 yıldır Başakşehir'de forma giyiyordu.
Bu sezon Başakşehir formasıyla 4 resmi maça çıkan Caiçara, bu maçlarda gol katkısı yapamadı.
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