Junior Caiçara, Başakşehir'den ayrıldı

Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Junior Caiçara, 6 yılın ardından takımdan ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Junior Caiçara, Başakşehir'den ayrıldı
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19 Şubat 2023 18:14
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Turuncu-mavili ekibin 33 yaşındaki tecrübeli sağ beki Junior Caiçara, takımdan ayrıldı. Brezilyalı oyuncu 6 yıldır Başakşehir'de forma giyiyordu.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 4 resmi maça çıkan Caiçara, bu maçlarda gol katkısı yapamadı.

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