Jules Kounde için Sevilla'dan Chelsea'ye 'hayır'

Sevilla, Chelsea'nin Jules Kounde için yaptığı 30 milyon euro ve Kurt Zouma teklifini geri çevirip 70 milyon euro istedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jules Kounde için Sevilla'dan Chelsea'ye 'hayır'
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30 Temmuz 2021 14:47
Chelsea, Sevilla'dan Jules Kounde için ilk teklifi aldı.

İspanyol ACB'de yer alan habere göre; Chelsea, 30 milyon euro ve Kurt Zouma'yı Fransız stoper Kounde için önerdi. Sevilla ise 70 milyon euro bonservis talep ettiğini ve oyuncu artı para formülüyle ilgilenmediğini iletti.

80 milyon euro serbest kalma bedeli olan Jules Kounde için Sevilla, Manchester City'den gelen 55 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti.

Sevilla'nın 2019 yazında 25 milyon euro bonservisle transfer ettiği 22 yaşındaki Fransız stoper, Sevilla formasıyla 89 maça çıktı. 


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