New York Knicks forveti Josh Hart, bu yaz Knicks ile uzun vadeli bir anlaşma yapmak istediğini söyledi.



Son takas gününde Portland Trail Blazers'tan ayrılıp New York'a giden Hart, Andscape'ten Marc J. Spears'a, Knicks ile bu yaz döneminde uzun vadeli bir anlaşma yapmak istediğini açıkladı:



"Eşim ve kendim için daha büyük şeyler istiyorum. Bize değer verilen ve gerçek anlamda yaşamaktan hoşlandığımız bir yuva bulmak istiyoruz, ve bence bu yuva New York olabilir.



Ben böyle düşünüyorum ve umarım organizasyon da aynı şekilde düşünüyordur. Bir sonraki sözleşmem, umarım imzaladığım en büyük sözleşme olur. Ailemin maddi konuda artık hiçbir sorunu olmayacağından emin olduğum bir sözleşmeden bahsediyorum. Yani bunu da hesaba katmalıyım."



Knicks, Hart'ın 11 Şubat'ta takıma dahil olmasından bu yana 12-4'lük bir seri yakalamış durumda ve Hart ise oynadığı 16 maçta 11.1 sayı, 7.0 ribaund, 3.9 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları tutturuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ