Josef ve Nobre, depremzedeler için harekete geçti!

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Beşiktaş forması giyen Josef de Souza ve daha önce Türkiye'de birçok takımın formasını terleten ve Türk vatandaşı olan Mert Nobre, Socaretes Dergi'nin sosyal medya hesabında depremzedelere yardım toplamak amacıyla canlı yayın yaptı.



Canlı yayına; Elano Blumer, Roberto Carlos, Mousa Sow, Bobo, Luciano, Gustavo Henrique, Andre Santos, Mehmet Aurelio, Ivan de Souza, Willian Arao, Holosko, Adriano Correia ve Beto katıldı. Alex de Souza, Taffarel, Zico, Alex Teixeira, Willian ve Philippe Coutinho ise gönderdikleri videolarla destek oldular.



JOSEF DE SOUZA: ELİMİZDEN GELEN ŞEY ŞU ANDAKİ GİBİ YARDIM EDEBİLMEK



Kendisine gelen mesajlar sonrasında depremden haberi olduğunu söyleyen Josef de Souza, "Ağlayarak mesaj geldi. Çok etkilendim. Dünyanın her yerinde olabilecek afet. Elimizden gelen şey şuandaki gibi yardım edebilmek. Bir şey yapamıyor olmak çok üzücü. Bizim sporcular olarak, ekonomik durumu iyi olan isimler olarak en iyisini yapmamız gerekiyor. Buraya gelen herkes kendince küçük ya da büyük bir bağış yapıyor. Hiçbir şey yapamıyorlarsa dua ederek destek olsunlar. Ancak yapılan bağışların miktarını söylemiyoruz" diye konuştu.



MERT NOBRE: ACIMIZ ÇOK BÜYÜK



Hep birlikte bu durumun üstesinden gelinebileceğini ifade eden Mert Nobre, "Gerçekten acımız çok büyük. Öncelikle bu yayına katılarak destek olacak dostlarımız çok teşekkür ediyorum. Hep beraber bu durumun üstünden geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.



ROBERTO CARLOS: BU DURUM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ



Yaşananlardan dolayı duyduğu üzgünlüğü dile getiren Roberto Carlos, "Herkese baş sağlığı diliyorum. Dünyada bazen üzüldüğümüz böyle olaylar olabiliyor. Türk halkı bana hep iyi davrandı. Çok canımız acıyor. Onlardan inançlı olmalarını diliyorum. Yardıma devam etsinler. Dünya Türkiye'yi seviyor. Birçok ülke yardım gönderiyor. Bu durum için çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.



SOW: YAPILACAK TEK ŞEY DESTEK OLMAK



Yapılacak bağışlarla destek olunabileceğini ifade eden Mousa Sow, "Haberi aldığımda şoka uğradım. Sadece Türk halkı için değil herkes için zor bir durum. Türklerin ne kadar zor şeyler yaşadıklarını görüyoruz. Özellikle yakınlarına biraz da destek olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Şu anda burada yapılacak tek şey destek olmak. Onları ısıtılabilecek ne tür ekipman olursa oraya yollamalarını güçleri doğrultusunda yapacakları bağışlarla destek olabiliriz. Onları soğuktan koruyacak, onlara iyi gelecek şeyleri göndermeliyiz" şeklinde konuştu.



ALEX DE SOUZA: YAPILACAK BAĞIŞLAR ÇOK ÖNEMLİ



Herkese sabırlar dileyen Alex de Souza, "Yapılacak bağışlar çok önem arz ediyor. Çok üzgünüm. Bu durumda olmayı tahmin bile edemiyorum. Brezilya'dan herkese sabırlar diliyorum" dedi.



ANDRE SANTOS: TÜRKİYE ZOR BİR ZAMANDAN GEÇİYOR



Türk halkını çok sevdiğini ifade den Andre Santos ise şöyle konuştu:



"Bu programa katıldığım için mutluyum. Bütün dünya çok üzüldü. Türkiye zor bir zamandan geçiyor. Orada top oynadık, Türk halkını çok seviyoruz. Umarım bu süreci atlatırlar."



BOBO: TÜRK HALKI BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ



Eski takım arkadaşı Gökhan Zan'ın paylaştığı videoyu gördüğünü ve çok üzüldüğünü belirten Bobo, "Türk halkı benim için çok önemli. Gökhan Zan'ı görüyorum çok üzülüyorum. Haberler çok üzücü. Neler yapılacağına dair linkleri kendi hesabımda paylaştım. Nasıl destek olabileceklerine dair. Zor bir durum yaşandı. Türk halkı çok güçlü. Bu yüzden biz de onlara destek olacağız" şeklinde konuştu.



FABİO LUCİANO: GÜÇLÜ OLMAYA DEVAM ETSİNLER



Depremzedeler için desteklerini devam edeceğini söyleyen Fabio Luciano, "İlk önce Souza ve Nobre'yi burada gördüğüm için mutluyum. Keşke daha iyi bir ortamda görüşseydik. Türk halkı çok güçlü ve güçlü olmaya devam etsinler. En ufak bir bağış bile çok kıymetli ne yaparsak çok önemli. Türkiye benim kalbim bu yüzden desteğimiz tam. Birlikte atlatacağız eminim. Tanrı hepimizle birlikte olsun. Özellikle o bölgede, Türk halkıyla beraber olsun. Katkılarımız desteklerimiz devam edecektir" diye konuştu.



GUSTAVO HENRIQUE: BURAYA KATILMAK BENİM İÇİN ONURDUR



Üzücü bir durum olduğunu söyleyen Fenerbahçeli Gustavo Henrique, şu ifadeleri kullandı:



"Oldukça üzgünüm. Ben 6 aydır buradayım. Türkiye halk olarak Brezilyalılara benziyorlar. Haberleri takip ediyoruz. Oyuncular, futbolcular, teknik ekipten insanlar var enkaz altında. Çok üzücü bir durum. Türkiye'yi çok seviyorum. Yardım linklerini paylaştım. Umarım yardımcı olunur o bölgeye. Her kulübün statlarında toplanma merkezi var yardımları oraya da yapabilirsiniz. Buraya katılmak benim için onurdur. Tek yapabildiğimiz en minimum şey budur. Linklere Brezilyalı arkadaşlarım ulaşabilir. Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem için Dünyanın birleşme vaktidir."



ARAO: BU KAMPANYA ÇOK ÖNEMLİ



Herkesin depremzedeler için elinden geleni yaptığı söyleyen Willian Arao, "Büyük bir olay yaşandı. Bu yapılan kampanya çok önemli. Herkes destek oluyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Türkiye'ye yardım etmeye çalışıyoruz. Umarım bir katkıda bulunabiliriz" ifadelerini kullandı.



FELIPE MELO: BELKİ 1 AY SONRA TÜRKİYE'Yİ KİMSE KONUŞMAYACAK, BİZLER UNUTMAYALIM



Türkiye için elinden gelenin en iyisini yapacağının altını çizen Felipe Melo, "Hepimiz zor dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yaşanandan ötürü çok üzgünüm. Ben burada Galatasaray'ı temsil etmiyorum. Bizler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı temsil etmiyoruz. Ben sadece yardım için buradayım. Çok üzüldüm. Bu olayı çok düşündüm. Bu kampanyanın dışında. Yardım için çok düşündüm. Belki de ilerde bağış için özel bir maç düzenleyebiliriz. Türk halkının desteğe ihtiyacı var. Yapacağımız çok şey var. İnsan konuşurken bile zorlanıyor. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de doğan çocuğum bile var. 1 saat önce Alex de Souza ile konuştum. Biliyorsunuz sadece Fenerbahçe'nin idolü değil, herkesin idolü. Bir karar verdik. Sene sonu maç yapalım dedik. Tüm dünya Türkiye'yi konuşuyor şu an. Belki bir ay sonra Türkiye'yi kimse konuşmayacak. Bu olayları herkes unutacak fakat bizler unutmayalım. O zamanlarda biz maç yapabiliriz. Gün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor günü değil. Gün birliktelik zamanı. Ulusun toplanması lazım. Türkiye için birlikte olmamız lazım. Umarım tanrı Türkiye'yi korur. Elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.





